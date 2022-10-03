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Первому подавшему в суд на военкомат в рамках мобилизации отказали в защите

Подавшему в суд на военкомат петербуржцу отказали в мерах предварительной защиты
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Жителю Санкт-Петербурга, который подал первый в России административный иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, отказали в мерах предварительной защиты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Заседание, на котором петербуржец хочет оспорить решение призывной комиссии, пройдет 17 октября. При этом на данный момент истец находится в воинской части.

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«В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено», — цитирует издание объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

30 сентября призывник обратился в суд с просьбой заменить военную службу на альтернативную гражданскую и отменить повестку комиссариата. Помимо этого, петербуржец настаивал приостановить решение призывной комиссии в рамках мер предварительной защиты.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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