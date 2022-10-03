Стали известны финалисты телешоу «Классная тема!»

Объявлены имена семи финалистов проекта «Классная тема!»

Объявлены имена семи финалистов проекта «Классная тема!». 232 964 человека поддержали любимых педагогов на всероссийском голосовании. По итогам были определены семь финалистов, которые представят каждый свой предмет в телешоу «Классная тема!» этой осенью.

Шоу создается по поручению президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке VK.

В голосовании приняли участие 35 педагогов, которые представили семь предметов школьной программы, заявленных проектом «Классная тема» в этом году: биологии, русского языка, физики, математики, химии, географии и истории. Всероссийское голосование за финалистов проходило в социальной сети ВКонтакте с помощью специального чат-бота, разработанного АНО «Диалог».

Финалистов проекта определило всероссийское голосование — каждый регион и город болел за своего учителя, ученики формировали группы поддержки, поддержка региональных СМИ сделала полуфиналистов настоящими звездами в своих городах. В своих городах полуфиналисты стали настоящими звездами. В финал вышли семь педагогов, которые и примут участие в телешоу.

Финалистами проекта «Классная тема!» стали:

1.Юлия Борисовна Симакова, математика

Белгородская область, г. Белгород, МБОУ Гимназия № 22

2.Рассолова Татьяна Борисовна, русский язык и литература

Псковская область, г. Великие Луки, МБОУ СОШ № 1

3.Кашежев Аслан Зарифович, физика

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, МКОУ Лицей №2

4.Медведева Ксения Антоновна, история

г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 172

5.Лопаткина Екатерина Викторовна, биология

Приморский край, г. Владивосток, Филиал Нахимовского военно-морского училища

6.Тараканова Наталия Алексеевна, химия

Калужская область, г. Калуга, МБОУ СОШ №5

7.Красновид Павел Евгеньевич, география

Московская область, г. Подольск, МБОУ Гимназия имени Подольских курсантов

Организаторы напоминают, что отбор участников стартовал 21 июля и продлился три недели. В нем приняло участие 6000 педагогов из всех регионов России. В этом году учителям предстояло пройти тестирование по своему предмету и записать видео визитку. В полуфинал вышло 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации специально для телешоу «Классная тема!». В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем. Среди них также есть преподаватели, которые ведут свои авторские программы на региональных телеканалах, участники различных федеральных проектов, в том числе «Воспитать человека», «Большая перемена», Форума классных руководителей, Российского движения школьников и конкурса «Учитель года России».

С начала осени 35 полуфиналистов представили свои видеоуроки в сообществе проекта «Классная тема!» ВКонтакте. В роликах педагоги продемонстрировали авторские методики и оригинальную подачу профильных предметов. Полуфиналисты показали самые интересные, необычные и увлекательные приемы, благодаря которым каждый может познать и полюбить их предмет.

