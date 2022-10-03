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Госдума приняла федеральные конституционные законы о новых территориях

ГД приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых территорий в состав России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума (ГД) приняла федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Трансляция заседания нижней палаты парламента доступна на Rutube-канале Госдумы.

В соответствии с законами, переходный период будет действовать со дня принятия субъектов и до 1 января 2026 года.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по законодательству Павла Крашенинникова, гражданам России, проживающим на новых территориях, обеспечат гарантии в трудовой деятельности, признают документы об образовании, стаж трудовой деятельности, а также право на пенсии, социальную и медицинскую помощь, которые ранее были выданы в этих субъектах, а также на Украине.

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30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

3 октября депутаты Государственной Думы поддержали ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, законопроекты по которым были внесены в нижнюю палату парламента 2 октября.

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Никита Абрамов
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