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Литва усилит охрану границы с Россией

Член Сейма Литвы Касчюнас заявил, что республика усилит охрану границы с Россией

Фото: Вальдемар Довейко / РИА Новости

Литва разработала план мероприятий по усилению охраны границы с Россией. Об этом рассказал глава комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, передает LRT.

«План реагирования на ситуацию, когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки, подготовлен и при необходимости будет введен в действие», — заявил член Сейма.

По его словам, республика разработала план на случай увеличения нелегальных попыток россиян проникнуть в Литву из Калининградской области на фоне объявления частичной мобилизации.

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Алевтина Запольская
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