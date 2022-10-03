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Россия ответит на высылку временного поверенного из Литвы

В МИД России заявили, что Москва ответит Литве на высылку временного поверенного Рябоконя

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Москва зеркально ответит на высылку временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя из Литвы. Заявление представителя российского МИД публикует ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — гарантировали представители внешнеполитического ведомства.

3 октября МИД Литвы сообщил, что решил выслать из страны Рябоконя. В ведомстве уточнили, что недавние действия и заявления Рябоконя оказались «несовместимы со статусом дипломата».

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Алевтина Запольская
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