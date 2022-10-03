Apple признала устаревшим легендарный iPhone

9to5mac: Apple перенесла в список винтажных продуктов iPhone 6

Apple признала устаревшим iPhone 6, сообщает издание 9to5mac.

Журналисты портала обратили внимание, что американская компания перенесла в список винтажных продуктов популярный iPhone 6. По словам авторов, девайс считался легендарным — телефон оказался первым в линейке смартфонов Apple, который получил увеличенный до 4,7 дюйма дисплей. Для сравнения, его предшественник — iPhone 5s — имел 4-дюймовый экран.

Согласно собственным правилам, Apple начинает считать устройство устаревшим, если продажи девайса были прекращены более пяти, но менее семи лет назад. При этом компания по-прежнему продолжает обслуживать пользователей девайса и выпускать для него запчасти. Компоненты для смартфона будут производить ближайшие два года.

Журналисты обратили внимание, что iPhone 6 вышел одновременно с 6 Plus, однако девайс с увеличенным экраном был признан устаревшим ранее. Это объясняется тем, что Apple сняла модель 6 Plus с продажи раньше, чем iPhone 6.

Смартфон iPhone 6 был представлен осенью 2014 года. Кроме 4,7-дюймового IPS-экрана телефон получил процессор Apple A8, 1 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 1810 миллиампер-часов.

В середине июля Apple приняла решение признать несколько популярных компьютеров устаревшими. В списке раритетных девайсов оказались 13-дюймовые ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, 15-дюймовые MacBook Pro, 12-дюймовые MacBook.