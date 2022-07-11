Apple признает популярные ноутбуки устаревшими

MacRumors: Apple признает первые MacBook с Touch Bar устаревшими 31 июля

Apple приняла решение признать несколько популярных компьютеров устаревшими. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение компании, направленное сотрудникам магазинов Apple Store и специалистам авторизованных сервисных центров. Согласно информации, 31 июля компания поместит в список раритетных устройств первые ноутбуки с сенсорной полоской Touch Bar.

Из раскрытого документа следует, что устаревшими будут признаны 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air, 15-дюймовые MacBook Pro, 12-дюймовые MacBook. Также в списке раритетных аппаратов окажутся настольные компьютеры iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, выпущенные в 2017 году, и первые планшеты iPad Pro.

Apple классифицирует устройство как раритетное по прошествии пяти лет с тех пор, как компания в последний раз распространяла девайс для продажи. Уточняется, что первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью были сняты с производства в июне 2017 года.

Оригинальные устройства MacBook с Touch Bar были выпущены в октябре 2016 года. Компьютеры также получили более тонкое и легкое шасси, клавиатуру-бабочку, дактилоскопический сенсор Touch ID, увеличенный трекпад.

В начале июня Apple раскрыла список устройств, которые получат новую версию iOS. Из сообщения следует, что iOS 16 будет доступна на всех смартфонах бренда, начиная с iPhone 8 и 8 Plus и iPhone SE второго поколения.