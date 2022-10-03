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В российском регионе запретят продажу алкоголя рядом с военкоматами

В Приморском крае в четырех поселках введут запрет на продажу алкоголя у военкоматов

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Приморском крае в четырех поселках запретят продажу алкоголя близ военных комиссариатов и пунктов сбора. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

В частности, запрет будет действовать в населенных пунктах Сергеевка, Сибирцево, Ильинка и Бамбурово. Там нельзя будет купить спиртное в радиусе 300 метров от зданий военкоматов и в радиусе 500 метров от сборных пунктов.

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«Поправки рассмотрели и приняли на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, запрет планируется вводить в периоды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на время проведения в крае частичной мобилизации», — сообщили в региональном правительстве.

Там считают, что подобные меры помогут обеспечить правопорядок на территориях военкоматов и при доставке призывников к пунктам мобилизации.

Подобный запрет уже действует в Забайкальском крае и в Новосибирской области. Ограничения на продажу спиртного также введены в Бурятии — там разрешается торговать алкогольными напитками днем с 11 до 18, в остальное время это запрещено.

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Анастасия Шейкина
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