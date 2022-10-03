Девушка покрасила волосы в салоне красоты и облысела

Блогерша Саммер Ванг покрасила волосы в салоне красоты и облысела

Блогерша Саммер Ванг (Summer Vang) покрасила волосы в салоне красоты и облысела. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом summertoksoflife опубликовала видео, в котором рассказала, что после профессионального окрашивания в салоне у нее начали выпадать волосы. Так, она показала на камеру как расчесывает свои пряди. На размещенных кадрах видно, что на расческе и в раковине остались клочья волос.

Затем девушка рассказала, что за первую процедуру ей вернули деньги. Через некоторое время она вернулась в тот же салон и попросила мастеров снова покрасить ее волосы, поскольку она не хотела, чтобы одна часть прядей была светлой, а другая — темной. Однако окрашивание получилось неравномерным. «А теперь я в ярости, потому что мои волосы чертовски уродливы», — заявила Ванг и объяснила причину, почему она снова обратилась в данное заведение. По словам юзерши, после первого неудачного окрашивания один из парикмахеров этого салона помог ей в восстановлении волос.

В следующем видео она рассказала, что потратила много денег на лечение своих локонов. В свою очередь, некоторые зрители дали несколько своих советов по уходу за волосами. «Осторожно с питательными шампунями! И вместо черных широких резинок купите маленькие», «Лучший способ восстановить волосы — это отрезать полдюйма каждые два месяца и поддерживать их состояние профессиональными продуктами», — писали они.

В сентябре блогерша Челси из Австралии сделала процедуру для укрепления волос в салоне красоты и облысела. Девушка рассказала, что парикмахер посоветовал ей попробовать процедуру, которая представляла собой лечение прядей с помощью кератина. Однако после манипуляции она показала на размещенном в соцсетях видео, как держит в руках выпавшие клочья волос.