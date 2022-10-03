Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка покрасила волосы в салоне красоты и облысела

Блогерша Саммер Ванг покрасила волосы в салоне красоты и облысела

Кадр: @summertoksoflife / TikTok

Блогерша Саммер Ванг (Summer Vang) покрасила волосы в салоне красоты и облысела. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом summertoksoflife опубликовала видео, в котором рассказала, что после профессионального окрашивания в салоне у нее начали выпадать волосы. Так, она показала на камеру как расчесывает свои пряди. На размещенных кадрах видно, что на расческе и в раковине остались клочья волос.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Затем девушка рассказала, что за первую процедуру ей вернули деньги. Через некоторое время она вернулась в тот же салон и попросила мастеров снова покрасить ее волосы, поскольку она не хотела, чтобы одна часть прядей была светлой, а другая — темной. Однако окрашивание получилось неравномерным. «А теперь я в ярости, потому что мои волосы чертовски уродливы», — заявила Ванг и объяснила причину, почему она снова обратилась в данное заведение. По словам юзерши, после первого неудачного окрашивания один из парикмахеров этого салона помог ей в восстановлении волос.

В следующем видео она рассказала, что потратила много денег на лечение своих локонов. В свою очередь, некоторые зрители дали несколько своих советов по уходу за волосами. «Осторожно с питательными шампунями! И вместо черных широких резинок купите маленькие», «Лучший способ восстановить волосы — это отрезать полдюйма каждые два месяца и поддерживать их состояние профессиональными продуктами», — писали они.

В сентябре блогерша Челси из Австралии сделала процедуру для укрепления волос в салоне красоты и облысела. Девушка рассказала, что парикмахер посоветовал ей попробовать процедуру, которая представляла собой лечение прядей с помощью кератина. Однако после манипуляции она показала на размещенном в соцсетях видео, как держит в руках выпавшие клочья волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Еще один мобилизованный умер в российской части
Оксана Самойлова призналась в «привычке» регулярно беременеть
МИД Словакии вызвал посла России из-за референдумов
Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем
Появились подробности о погибшем мобилизованном в российском регионе
Раскрыт список необходимых документов для пересечения границы при мобилизации
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Мошенники заставили российского пенсионера перевести им 12 миллионов рублей
Пользователи сети перечислили главные плюсы карантина и пандемии
Москвичка осталась с кривым носом после пластики за 500 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.