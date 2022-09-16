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Блогерша сделала процедуру для укрепления волос в салоне красоты и облысела

Блогерша Челси сделала кератиновое укрепление волос в салоне красоты и облысела

Кадр: @__chels.__ / TikTok

Блогерша Челси из Австралии сделала процедуру для укрепления волос в салоне красоты и облысела. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом __.chelsea.__, чей блог насчитывает более 32 тысяч подписчиков, рассказала, что парикмахер посоветовал ей попробовать процедуру, которое представляла собой лечение прядей с помощью кератина. Известно, что данное вещество является одним из видов белка, необходимого для здоровья волос. «Я решила сделать данную манипуляцию, поверив стилисту, что она сделает мои волосы сильнее, избавит от пушистости и поможет их росту», — сказала женщина.

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Однако в середине ролика австралийка продемонстрировала, как держит в руках выпавшие клочья волос. Кроме того, она заявила, что ее пряди стали на ощупь очень жесткими, выпадают частями и во влажном состоянии сильно растягиваются, что указывает на серьезные повреждения.

В заключение Челси отметила, что ей пришлось обратиться к другому мастеру, чтобы восстановить волосы. В свою очередь, он предложил ей покраситься в темный цвет, чтобы замаскировать неудачный результат от кератина. «Мои волосы до сих пор выглядят ужасно. Я не хочу бриться налысо и не хочу стрижку "маллет". Но я не знаю, что еще мне делать», — пожаловалась она.

Ранее в сентябре блогерша Софиана Спинола (Sofiana Spinoula) покрасила волосы в салоне красоты и облысела. Пользовательница сети с никнеймом sofianaspinoula рассказала, что год назад, будучи брюнеткой, она решила записаться в салон красоты на осветление прядей. В опубликованном видео девушка продемонстрировала результат процедуры. На кадрах видно, что на ее затылке отсутствует часть прядей.

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Мария Винар
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