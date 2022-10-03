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Кандидат в президенты Боснии и Герцеговины заявил о своей победе

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Додик заявил о своей победе

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что ожидает своей победы на выборах президента страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Ожидаю, что в конце разница между мной и моей конкуренткой составит около 40 тысяч голосов в мою пользу. Что говорит о том, что речь идет о победе, которую невозможно будет превзойти», — сказал Додик.

Он добавил, что также ожидает победу нынешнего президента РС БиГ Жельки Цвиянович на пост члена президиума БиГ от сербского народа. «Поздравляем Жельку, она добилась значительного результата», — заявил политик.

Ранее Додик рассказал, что Босния и Герцеговина отказалась принимать санкции против России без консенсуса в руководстве. «Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я», — пояснил он.

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Марина Совина
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