В Москве пытавшийся спасти кота альпинист умер после падения с дерева

В Новой Москве умер альпинист, который пытался спасти кота и упал с дерева

В Троицком административном округе Москвы умер альпинист с 30-летним стажем, который упал с дерева, пытаясь спасти кота. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в августе в деревне Шаганино. 55-летний мужчина, долгое время занимавшийся промышленным альпинизмом, пытался снять животное с дерева. Он обмотал себя веревкой для страховки, но она оборвалась, и россиянин упал с высоты пять метров. Кот в итоге благополучно спустился с дерева сам.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Почти полтора месяца он находился в коме, а в ночь с 3 на 4 октября скончался.

В июле жительница Москвы на 12-м этаже ножом перерезала трос промышленному альпинисту, приняв его за «непонятную веревку». 31-летнего работника от падения на асфальт спасла страховка.