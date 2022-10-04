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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 4 октября отменили или задержали 41 рейс

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В аэропортах Москвы во вторник, 4 октября, задержали и отменили в общей сложности более 40 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово задержаны шесть рейсов, вылет еще 11 отменен. Во Внуково задержаны семь семолетов, отправление 11 отменили. В Шереметьево задержан вылет еще шести рейсов. Всего изменения в расписании коснулись 41 рейса.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков лайнеров не сообщаются.

Ранее Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 10 октября. Ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодара и других городов.

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Валентина Процкова
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