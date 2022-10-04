Верховный суд России определит подсудность дела об убийстве девочки в Тюмени

Верховный суд России разберется с подсудностью дела Бережного об убийстве девочки

Верховный суд России определит территориальную подсудность уголовного дела жителя Тюмени Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Тюменский областной суд направил материалы в высшую судебную инстанцию страны для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности данного дела.

Судья Тюменского облсуда Наталья Жукова, которая должна была рассматривать дело об убийстве ребенка, взяла самоотвод, отказавшись от участия в этом процессе, отмечает URA.RU.

Бережного также пытались судить с участием присяжных заседателей, однако вердикт коллегии был аннулирован в связи с нарушением тайны совещательной комнаты.

Ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной обвиняется в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. По данным следствия, 30 июня 2021 года он на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.