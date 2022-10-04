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Байден упростил закупку критических вооружений для армии США

Президент Байден упростил закупку критических вооружений для армии США в целях обороны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден подписал документ, позволяющий упростить закупку критических вооружений для армии страны, говорится в опубликованном меморандуме на сайте Белого дома.

«Я вношу исключения в пункты 303(a) (5) и 303(a) (6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны», — указано в тексте документа. Американский лидер объяснил, что эти меры необходимы для «обороны от вражеской агрессии». Он добавил, что перебои с поставками вооружений в армию США рискуют значительно навредить обороноспособности страны.

Ранее Байден объявил о введении новых санкций в отношении причастных к насилию над мирными протестующими в Иране. Новые ограничительные меры вступят в силу на этой неделе. Политик подчеркнул, что США намерены продолжить поддерживать право иранцев на мирные протесты.

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Варвара Кузьмина
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