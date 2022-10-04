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Автор книги «Блондинка» заступилась за режиссера экранизации

Автор книги, по которой сняли фильм «Блондинка», заступилась за режиссера экранизации
Джойс Кэрол Оутс

Джойс Кэрол Оутс. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Американская писательница Джойс Кэрол Оутс, написавшая книгу «Блондинка», посвященную жизни Мерлин Монро, заступилась за режиссера экранизации ее произведения Эндрю Доминика. Своим мнением автор поделилась в социальных сетях, передает РИА Новости.

Драматург отметила, что создатель картины хотел поведать о сложившейся судьбе актрисы, а также подчеркнула, что ее удивила негативная реакция критиков на проект.

«Мне кажется, проделана блестящая работа. Очевидно (фильм будет понятен — прим. «Ленты.ру») не всем. Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было интерпретировано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик хотел рассказать историю Нормы Джин искренне», — поделилась писательница.

Ранее стало известно, что драма о Мэрилин Монро удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском фестивале. После премьеры фильма на Netflix 16 сентября «Блондинку» раскритиковали за жестокость и сексизм.

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Анастасия Астахова
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