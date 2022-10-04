Автор книги «Блондинка» заступилась за режиссера экранизации

Автор книги, по которой сняли фильм «Блондинка», заступилась за режиссера экранизации

Американская писательница Джойс Кэрол Оутс, написавшая книгу «Блондинка», посвященную жизни Мерлин Монро, заступилась за режиссера экранизации ее произведения Эндрю Доминика. Своим мнением автор поделилась в социальных сетях, передает РИА Новости.

Драматург отметила, что создатель картины хотел поведать о сложившейся судьбе актрисы, а также подчеркнула, что ее удивила негативная реакция критиков на проект.

«Мне кажется, проделана блестящая работа. Очевидно (фильм будет понятен — прим. «Ленты.ру») не всем. Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было интерпретировано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик хотел рассказать историю Нормы Джин искренне», — поделилась писательница.

Ранее стало известно, что драма о Мэрилин Монро удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском фестивале. После премьеры фильма на Netflix 16 сентября «Блондинку» раскритиковали за жестокость и сексизм.