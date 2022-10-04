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Минобороны отчиталось об уничтожении девяти снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

МО России заявило об уничтожении 9 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области

Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе за сутки были уничтожены девять снарядов принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Ольха» в Херсонской области. Об этом во вторник, 4 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 860 боевых машин РСЗО, добавили в Минобороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что свыше 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.

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Евгения Куликова
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