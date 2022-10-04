Байден созвонился с Зеленским

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Подробности переговоров глав государств в ходе созвона на данный момент не приводятся. Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне.

1 октября стало известно, что Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.