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Байден созвонился с Зеленским

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Подробности переговоров глав государств в ходе созвона на данный момент не приводятся. Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне.

1 октября стало известно, что Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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