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Массовая драка в центре Москвы переросла в перестрелку с одним пострадавшим

В центре Москвы произошла перестрелка во время массовой драки, пострадал один человек

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В самом центре Москвы массовая драка переросла в перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, потасовка началась на улице Маросейка. В ходе конфликта участники стали стрелять, пока неизвестно из какого оружия.

По предварительным данным, в результате перестрелки пострадал один человек.

3 октября сообщалось, что в Екатеринбурге задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в ресторане «Своя компания», когда там проходил детский праздник. Задержать его помогли посетители заведения.

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Любовь Ширижик
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