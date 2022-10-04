В Москве пенсионер умер после наезда велосипедиста

На северо-востоке Москвы 68-летний пенсионер умер после наезда велосипедиста

На северо-востоке Москвы пенсионер умер после того, как на него наехал велосипедист. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает mk.ru.

Уточняется, что 68-летний мужчина попал в больницу вечером 23 сентября. Он сообщил, что его сбил велосипедист.

Несколько дней врачи пытались спасти россиянина, но он скончался от многочисленных травм. Других подробностей происшествия не приводится. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, пишет mk.ru.

В июне в московской больнице умерла пенсионерка, которую госпитализировали после наезда электросамоката.