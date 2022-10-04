Украинский университет присвоил Джонсону степень почетного доктора
Университет во Львове присвоил британскому экс-премьеру Джонсону степень почетного доктора
Львовский национальный университет присвоил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону степень почетного доктора. Об этом сообщает пресс-служба украинского вуза.
«Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, большому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону», — говорится в сообщении на сайте вуза.
Ранее сообщалось, что британский экс-премьер Борис Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины». Джонсон 7 июля подал в отставку в результате цепочки громких политических скандалов. Должность премьер-министра заняла Лиз Трасс.