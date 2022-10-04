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В ООН назвали причину задержки отправки миссии по обстрелу СИЗО в Еленовке

В ООН заявили о невозможности отправки миссии в Еленовку без гарантий безопасности

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

ООН не может отправить миссию для установки фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) с украинскими военнопленными в Еленовке, так как в организации до сих пор не получили гарантии безопасности. Причину задержки отправки миссии назвал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы не можем отправить миссию без получения всех гарантий безопасности и решения логистических вопросов, но прежде всего необходимы гарантии безопасности», — заявил представитель организации. Он уточнил, что ООН нужно получить «зеленый свет» от всех сторон.

7 сентября замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло анонсировала визит миссии организации в Еленовку. Сообщалось, что представители ООН должны изучить происшествие 29 июля, которое привело к гибели 53 украинских военнопленных.

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Виктория Кондратьева
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