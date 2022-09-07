В ООН анонсировали визит миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

ООН: миссия по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни

Миссия по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР) будет готова к работе уже в ближайшие дни. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Ее цитирует РИА Новости.

«Миссия по установке фактов в Еленовке будет развернута в ближайшие дни, чтобы изучить инцидент 29 июля, который привел к гибели 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения», — заявила она на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

Она уточнила, что миссию возглавит Карлос Альберто душ Сантуш Крус, его будет сопровождать «опытная группа старших должностных лиц и экспертов».

«Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам», — указала ДиКарло.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в числе которых были бойцы батальона «Азов». В результате атаки погибли 50 человек.

6 августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ.