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Международных экспертов и журналистов доставят на место удара в Еленовке

Полянский: международных экспертов и журналистов доставят на место удара ВСУ в Еленовке

Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в поселке Еленовка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — сказал российский дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запрос от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

29 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

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Марина Совина
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