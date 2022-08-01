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В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке

Гутерриш заявил о получении запроса России и Украины на расследование удара по Еленовке
Архивное фото

Архивное фото . Фото: State Emergency Service of Ukraine in the Mykolaiv region / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запрос от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — заявил он.

Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет мандата для проведения расследования удара по следственному изолятору (СИЗО) в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где находились украинские военнопленные.

29 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

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Николай Чигасов
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