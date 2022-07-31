Красный Крест ответил на приглашение России расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Красный Крест заявил, что не имеет мандата на расследование удара по СИЗО в Еленовке

Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет мандата для проведения расследования удара по следственному изолятору (СИЗО) в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где находились украинские военнопленные. Соответствующее заявление сделала сама организация, его приводит Reuters.

В МККК также подчеркнули, что до сих пор не получили доступа к месту происшествия.

«Стороны должны сделать все, что в их силах, в том числе путем проведения беспристрастных расследований, чтобы помочь установить факты, лежащие в основе нападения, и внести ясность в этот вопрос. Однако в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российская сторона официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные. По версии ведомства, удар был нанесен Вооруженными силами Украины с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли 50 украинцев.