Россия привлекла ООН и Красный крест для расследования удара по Еленовке

Минобороны: Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара по Еленовке

Москва официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) для расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где погибли пленные украинские военные. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, специалистов из международных организаций привлекли «в интересах проведения объективного расследования» инцидента.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация готова направить экспертов для расследования удара по колонии в Еленовке. Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного креста.

29 июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.