ООН заявила о готовности расследовать удар по колонии в ДНР

В ООН заявили о готовности расследовать удар по колонии в Еленовке и направить экспертов

ООН готова направить экспертов для расследования удара по колонии в Еленовке. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит РИА Новости.

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — сказал он.

Представитель организации также отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК).

29 июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.