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Минобороны России опубликовало списки погибших после удара по колонии в ДНР

Минобороны России опубликовало списки погибших после удара ВСУ по колонии в Еленовке

Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки украинских пленных, погибших после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии в поселке Еленовка Донецкой народной республики (ДНР), где они содержались. Об этом в субботу, 30 июля, объявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, по уточненным данным, в результате жертвами ракетного удара ВСУ стали 50 украинцев. 48 из них погибли на месте и еще двое скончались в дороге в госпиталь.

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Игорь Дмитров
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