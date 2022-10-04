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В Энергодаре ввели комендантский час

Рогов сообщил о введении комендантского часа в Энергодаре

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Энергодаре временно вводится комендантский час. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«С 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00», — заявил Рогов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы. Украинская артиллерия также наносит удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС городу Энергодар.

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Алевтина Запольская
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