Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации

Минфин предложил считать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госконтрактах

Российский Минфин выступил с предложением признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госконтрактах и пересматривать их. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, предложенном Минфином. Документ опубликован на портале правовой информации, обратил внимание РБК.

Иными словами это значит, что заказчики и поставщики смогут изменять существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд. В самом проекте постановления об этом не говорится, но в комментарии для газеты «Коммерсантъ» ведомство уточнило, что поправки распространятся как на частичную, так и на общую мобилизацию.

Минфин уточнил, что контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения правительства. А если его нельзя будет больше исполнять, он может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одного из участников. «Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП работниками», — добавили в Минфине.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. По официальным данным, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.