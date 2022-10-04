Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации

Минфин предложил считать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госконтрактах
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российский Минфин выступил с предложением признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при госконтрактах и пересматривать их. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, предложенном Минфином. Документ опубликован на портале правовой информации, обратил внимание РБК.

Иными словами это значит, что заказчики и поставщики смогут изменять существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд. В самом проекте постановления об этом не говорится, но в комментарии для газеты «Коммерсантъ» ведомство уточнило, что поправки распространятся как на частичную, так и на общую мобилизацию.

Минфин уточнил, что контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения правительства. А если его нельзя будет больше исполнять, он может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одного из участников. «Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП работниками», — добавили в Минфине.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. По официальным данным, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.