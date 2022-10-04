Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генпрокурор России прибыл во Вьетнам

Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с визитом во Вьетнам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с визитом во Вьетнам. Об этом во вторник, 4 октября, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Краснов посетит Ханой по приглашению вьетнамского коллеги Ле Минь Чи — это первый его рабочий визит в республику.

Во время встречи стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия, в том числе по проблемам международной информационной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Также генпрокуроры подпишут программу сотрудничества на ближайшие три года.

5 августа в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и вьетнамского посла Данг Минь Кхоя, посвященная развитию стратегического партнерства между странами. В ходе мероприятия стороны подчеркнули важность регулярных визитов официальных и деловых кругов обеих стран для поддержания и развития двустороннего диалога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в российской военной части
Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.