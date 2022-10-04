Генпрокурор России прибыл во Вьетнам

Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с визитом во Вьетнам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с визитом во Вьетнам. Об этом во вторник, 4 октября, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Краснов посетит Ханой по приглашению вьетнамского коллеги Ле Минь Чи — это первый его рабочий визит в республику.

Во время встречи стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия, в том числе по проблемам международной информационной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Также генпрокуроры подпишут программу сотрудничества на ближайшие три года.

5 августа в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и вьетнамского посла Данг Минь Кхоя, посвященная развитию стратегического партнерства между странами. В ходе мероприятия стороны подчеркнули важность регулярных визитов официальных и деловых кругов обеих стран для поддержания и развития двустороннего диалога.

