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Врач рассказала о способах распространения желтухи и мерах защиты от нее

Гепатолог Наталья Васильева: заразиться желтухой можно из-за несоблюдения личной гигиены

Фото: Shutterstock

Гепатит А передается фекально-оральным способом, потому заразиться им можно из-за несоблюдения правил личной гигиены, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гепатолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталья Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила об основных способах распространения желтухи и мерах защиты от нее.

Гепатит А — воспалительное заболевание печени, которое также называется «болезнью Боткина» — в честь русского врача Сергея Боткина, установившего ее инфекционную природу, сообщила Васильева. Народное название «желтуха» появилось из-за самого характерного симптома — пожелтения склер глаз и кожных покровов больного.

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По словам врача, этот тип гепатита имеет вирусное происхождение, заражение им происходит в результате употребления инфицированных продуктов питания и воды или при контакте с заразившимся человеком. Например, через средства личной гигиены.

Помните мультфильм про бегемота, который боялся прививок? Скорее всего, он заболел желтухой именно во время купания на пляже. А вот прививку бегемот не сделал напрасно: от гепатита А уже достаточно давно была создана эффективная вакцина. Поэтому меры предосторожности очень простые: соблюдение правил личной гигиены, мытье рук, употребление в пищу чистой воды и проверенных продуктов, вакцинация

Наталья ВасильеваКандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, руководитель Центра лечения гепатитов «СМ-Клиника»

В отличие от гепатитов B и C гепатит А не приводит к развитию хронических заболеваний печени, но иногда может протекать в острой форме, продолжила Васильева. Среди симптомов недуга, помимо пожелтения склер глаз и кожи, она выделила потерю аппетита, диарею, повышенную температуру тела. Кроме того, у больного человека моча темнеет и становится «пивного» цвета.

Гепатитом А могут болеть как взрослые, так и дети. Инкубационный период заболевания составляет от двух до четырех недель, отметила врач.

Какого-то специфического лечения болезни не существует. Больным назначается поддерживающая терапия, в том числе для нормализации работы печени, и постельный режим. В некоторых случаях требуется помещение больного в инфекционную больницу, чтобы изолировать его от окружающих и провести дезинтоксикационную терапию

Наталья ВасильеваКандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, руководитель Центра лечения гепатитов «СМ-Клиника»

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила об опасных последствиях перенесенных «на ногах» инфекций. Из-за неправильного лечения и несоблюдения постельного режима болезнь растягивается на месяцы и может привести к серьезным осложнениям.

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Наталья Обрядина
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