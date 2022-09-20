Россиян предупредили об опасных последствиях перенесенных «на ногах» инфекций

Врач Ирина Ярцева: если переносить инфекции на ногах, болезнь растянется на месяцы

Болезнь растянется на месяцы, если переносить инфекции «на ногах», предостерегла врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Об опасных последствиях перенесенных таким образом инфекций она предупредила россиян в беседе с изданием Ura.ru.

Ярцева объяснила, что иммунная система отвлекается от борьбы с вирусами на то, чтобы человек мог рано встать, пойти на работу, провести встречи и так далее. «Это, во-первых, растягивается во времени. Это наименьшее, что может быть опасно. В худшем случае это дает осложнения, так как организм не выдерживает и выходит из строя», — сказала Ярцева.

Терапевт заявила, что достаточно взять больничный на несколько дней, чтобы не испытывать недомогание на протяжении нескольких месяцев. «Но это не значит, что надо дома горы вершить. Надо позволить себе сосредоточиться на выздоровлении, и вы быстрее поправитесь и быстрее вернетесь в строй, чем это будет растягиваться, пока не кончится сезон ОРВИ», — рассказала врач.

Она уточнила, что последствия работы во время болезни могут проявляться как минимум два месяца. «Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», — резюмировала Ярцева.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал меры, которые он считает необходимыми для пациентов, у которых диагностировали постковидный синдром. По его словам, для каждого человека следует подбирать индивидуальные схемы реабилитации.