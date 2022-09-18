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Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным синдромом

Иммунолог Жемчугов: пациенты с постковидом нуждаются в индивидуальных схемах реабилитации

Фото: Pixabay

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал меры, которые он считает необходимыми для пациентов, у которых диагностировали постковидный синдром. По его словам, для каждого человека следует подбирать индивидуальные схемы реабилитации.

«Должно быть полноценное обследование человека на предмет состояния его органов и систем с учетом доковидного состояния и тяжести перенесенного заболевания. То есть, надо понять, куда "ударил" коронавирус — что именно является органом-мишенью», — заявил специалист по особо опасным инфекциям.

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Он отметил, что для начала пациенту необходимо проконсультироваться с доктором-реабилитологом или терапевтом, который назначит ему индивидуальную схему обследования, по результатам которой должна быть разработана индивидуальная схема реабилитации. Жемчугов добавил, что на состояние человека при постковиде могут влиять такие факторы, как возраст, состояние крупных и мелких сосудов, а также заболевания, которые наблюдались у него до заражения коронавирусом.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом.

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Марина Совина
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