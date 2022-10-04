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Стали известны новые правила подачи документов на визу в Германию

Для подачи документов на визу в Германию требуется оплата авиабилетов и отеля
СюжетВизы в Европу:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Россиянам сообщили о новых правилах подачи документов на получение шенгенской визы в Германию. Об этом говорится на сайте немецкого визового центра в России.

Как стало известно, теперь гражданам необходимо не только забронировать авиабилеты и отель, но и оплатить их перед подачей документов. Также нужно предоставить страховку, выданную одной из европейских компаний, российская не подойдет.

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В случае запроса на гостевую визу требуется приложить приглашение на официальном бланке из Министерства по делам иностранцев. Отмечается, что приглашения в свободной форме больше не принимаются.

Сообщается также, что похожие правила могут ввести и другие страны, входящие в шенгенскую зону.

19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша ограничили передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию. При этом Германия, Франция, а также другие страны ЕС заявили, что не готовы к полной отмене туристических виз для российских путешественников.

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Ксения Жарова
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