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Германия и Франция оказались не готовы полностью отменять визы для россиян

Пресс-секретарь Польши Мюллер: Германия не готова отменить визы для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: globallookpress.com

Германия, Франция, а также другие страны ЕС оказались не готовы к полной отмене туристических виз для российских путешественников. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает телеканал «Белсат».

Спикер отметил, что страны Прибалтики хотят максимально затруднить перемещение граждан России в другие государства ЕС через свои границы. «При этом мы обращаемся к другим государствам ЕС и заявляем, что россиянам вообще не нужно выдавать туристические визы во всех странах Европы», — резюмировал Мюллер.

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Тем не менее он выразил свое сожаление по поводу того, что Германии и Франции «не хватает смелости», чтобы полностью приостановить действие туристических виз для россиян.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение ограничить передвижение россиян, пересекающих границы этих государств через Россию и Белоруссию. Меры вступят в силу в 00:00 19 сентября.

При этом еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что в ЕС планируют внедрить строгие ограничения на туристические визы для российских путешественников. По ее словам, теперь въезд в Европу из России будет доступен только по семейным обстоятельствам или журналистам.

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Марк Успенский
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