Индия заявила о готовности внести любой вклад в достижение мира на Украине

Премьер Индии Моди заявил Зеленскому о готовности внести вклад в мирные усилия на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности внести любой вклад в достижение мира на Украине. Политик высказался в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается в заявлении на сайте индийского правительства.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили ситуацию на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и возвращению на путь диалога и дипломатии. «Он выразил твердое убеждение в том, что военного решения конфликта быть не может, и заявил о готовности Индии внести свой вклад в любые мирные усилия», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Индия и Китай отказались осуждать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Страны не стали участвовать в голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН по резолюции о непризнании референдумов.