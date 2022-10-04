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Индия заявила о готовности внести любой вклад в достижение мира на Украине

Премьер Индии Моди заявил Зеленскому о готовности внести вклад в мирные усилия на Украине

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности внести любой вклад в достижение мира на Украине. Политик высказался в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается в заявлении на сайте индийского правительства.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили ситуацию на Украине. Отмечается, что Моди призвал к прекращению боевых действий в кратчайшие сроки и возвращению на путь диалога и дипломатии. «Он выразил твердое убеждение в том, что военного решения конфликта быть не может, и заявил о готовности Индии внести свой вклад в любые мирные усилия», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Индия и Китай отказались осуждать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Страны не стали участвовать в голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН по резолюции о непризнании референдумов.

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Виктория Кондратьева
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