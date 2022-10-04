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Спорт

Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России

Американская футболистка Уиллиамс описала впечатление от России фразой «снег не кончается»
Кайлан Уиллиамс (слева)

Кайлан Уиллиамс (слева). Фото: Страница «ЖФК «Локомотив» во «ВКонтакте»

Американская футболистка, нападающий московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» одной фразой описала первое впечатление от России.

«Мое первое впечатление от России было: "Вау, снег не кончается!" В первый же день после тренировки я поехала смотреть Красную площадь вместе с одноклубницей Алиной Мягковой. Была пурга, мы гуляли, а потом зашли в ГУМ. Тогда же я впервые побывала в московском метро и узнала, как работает транспорт в городе», — рассказала Уиллиамс.

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Она добавила, что на родине ей многие советовали не ехать в Россию. «Всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации. Но точно так же в свое время мне советовали не ехать в Израиль (с 2020-го по 2021 год Кайлан была игроком израильского клуба «Рамат-ха-Шарон» — прим. «Ленты.ру»), а я все равно поехала», — подчеркнула спортсменка.

Уиллиамс выступает за «Локомотив» с 2021 года. В минувшем сезоне с клубом она выиграла чемпионат России.

Андрей Стрельцов
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