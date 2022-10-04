В Херсоне ответили на предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине

Херсонские власти назвали предложения Илона Маска мирной предвыборной программой

Херсонские власти ответили на предложения американского миллиардера Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. По мнению замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, они похожи на «мирную предвыборную программу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как американцы говорят, "тайм из мани". Поэтому время — деньги, дорогие мои друзья... Но будем надеяться, что Илон Маск воспринимает мир не только как свою предвыборную программу», — написал Стремоусов.

Он также призвал не сильно верить «коммерсантам и капиталистам», ведь «это все не по-русски».

Ранее Маск назвал четыре условия, выполнение которых может, по его мнению, привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди прочего миллиардер предложил закрепить статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». Также он считает, что референдумы в вошедших в состав России регионах нужно провести заново, под наблюдением ООН.

В Кремле позитивно отреагировали на то, что Маск ищет способы урегулировать конфликт, но отметили, что жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей уже высказали свое мнение на референдумах.