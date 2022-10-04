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Кремль высказался о сроках подписания Путиным законов о новых регионах России

Песков заявил, что Путин может 4 октября подписать законы о принятии новых регионов в РФ

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Президент России Владимир Путин может уже во вторник, 4 октября, подписать законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. О возможных сроках подписания документов высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Такой шанс есть, [они] вот-вот поступят, скорее всего, сегодня они будут подписаны», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что в течение дня 4 октября президент не планирует выступать с новыми публичными заявлениями по теме вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ранее 4 октября Совет Федерации ратифицировал договоры о вхождении в Россию четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, верхняя палата парламента одобрила соответствующие конституционные законы.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов федерации. Референдумы по вопросу о вхождении в состав страны ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в этих регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан поддержали это решение.

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Игорь Дмитров
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