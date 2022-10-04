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Совфед одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех регионов

Совфед одобрил 4 октября конституционные законы о вхождении в Россию четырех регионов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Совет Федерации на своем заседании во вторник, 4 октября, одобрил конституционные законы о вхождении в Россию четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на Youtube.

Ранее 4 октября верхняя палата парламента ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Накануне, 3 октября, данные федеральные конституционные законы о новых регионах сразу в трех чтениях приняла Государственная Дума. В соответствии с документами, переходный период будет действовать на данных территориях со дня принятия субъектов и до 1 января 2026 года.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов федерации. Референдумы по вопросу о вхождении в состав страны ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в этих регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан поддержали это решение.

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Игорь Дмитров
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