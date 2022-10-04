Муж из вредности заставил жену уйти со свадьбы брата и устроил истерику

Newsweek: муж солгал о серьезной травме, чтобы заставить жену вернуться домой со свадьбы

Пользовательница Reddit @throwaway32343456 рассказала, что муж обманом заставил ее вернуться домой со свадьбы брата. На ее историю обратило внимание издание Newsweek.

Женщина пояснила, что самочувствие мужа ухудшилось незадолго до свадьбы ее брата. Мужчина устроил истерику, когда узнал, что она пойдет на торжество одна и оставит его одного дома. Он обиделся и высказал надежду на то, что она не вернется. Однако она проигнорировала его претензии и все же пошла на мероприятие. «Находясь на свадьбе, я получила от него сообщение, в котором говорилось, что он потерял равновесие, упал с лестницы и повредил спину. Он сказал, что ему больно, он не может двигаться, и настаивал на том, чтобы я вернулась домой как можно быстрее», — отметила женщина. Жена испугалась и начала звонить супругу, но тот не взял трубку. «Я подумала, что он потерял сознание, и испугалась еще сильнее. Я села в машину и поехала домой», — написала она.

Вернувшись домой, женщина обнаружила, что муж не получил серьезной травмы, а лежит в постели и пьет сок. Она поняла, что он солгал из вредности и разозлилась. «Я наорала на него, назвала ужасным человеком и расплакалась. Он раскричался и разлил сок по всей квартире», — отметила пользовательница.

После этого женщина позвонила сестре мужа и попросила о помощи, но золовка обрушила на нее поток оскорблений. «Она говорила, что я зря надеюсь на поддержку после того, как оставила ее брата одного в доме в таком состоянии, чтобы просто пойти на вечеринку. Мы поругались, и я уехала к своей семье», — заключила автор поста.

Большинство авторов комментариев осудили поведение мужа и порекомендовали женщине развестись. Один из пользователей написал: «Он солгал, он манипулирует тобой и он ведет себя оскорбительно. Единственная причина вернуться в этот дом — чтобы забрать вещи». «Разрывай эти отношения. Это только маленькая часть того, что он может натворить», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в Квебеке, Канада, мужчина напал на невесту и ее отца во время свадьбы и нанес им удары ножом. После нападения мужчина скрылся.