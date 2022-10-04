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Линдси Лохан сыграла главную роль в фильме от студии Netflix

Линдси Лохан сыграла главную роль в романтической комедии от студии Netflix

Фото: Alastair Grant / AP

36-летняя американская актриса Линдси Лохан сыграла главную роль в романтической комедии от студии Netflix. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Артистка приняла участие в съемках фильма под названием «Влюбиться в Рождество». Премьера проекта назначена на 10 ноября. Вместе с Лохан в картине снялся американский актер мыльных опер Джек Вагнер.

В центре сюжета картины — история избалованной дочери владельца отеля, которая, потеряв память в результате несчастного случая, оказывается в доме простого работника и его дочери.

Сообщается, что за последние десять лет это первая полнометражная картина с участием Лохан, которая выйдет в мировой прокат. В 2019 году актриса снялась в хорроре «Среди теней», вышедшем в ограниченный прокат в США и Японии, а в 2015-м — в короткометражном проекте «Пока нас не разбудят человеческие голоса».

В июле этого года стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста.

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Анастасия Астахова
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