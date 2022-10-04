Российский боец с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным

Российский боец с позывным «Людоед» посоветовал мобилизованным подготовиться морально

Боец Вооруженных сил России с позывным «Людоед» дал совет мобилизованным гражданам. Его комментарий опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

По словам журналиста, военный до отправки в зону проведения специальной операции работал директором кладбища, на Украине он находится уже три месяца.

«Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперед. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. С 19-го числа у меня из 23 человек семь человек осталось, люди нужны. Не надо бояться, вместе победим», — заявил он.

Боец также рассказал, что участники СВО смогут учиться у мобилизованных граждан с боевым опытом. «А они — у нас, мы уже что-то умеем», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов посоветовал призванным в рамках частичной мобилизации россиянам получить боевые навыки. «Всем тем, кого мобилизуют сегодня, могу порекомендовать как можно быстрее получить все необходимые боевые навыки и встать в один ряд с защитниками нашего отечества и цивилизованного мира», — рассказал он.

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