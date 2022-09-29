Командир спецназа «Ахмат» дал совет мобилизованным россиянам

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов посоветовал мобилизованным получить боевые навыки

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов посоветовал призванным в рамках частичной мобилизации россиянам получить боевые навыки. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Всем тем, кого мобилизуют сегодня, могу порекомендовать как можно быстрее получить все необходимые боевые навыки и встать в один ряд с защитниками нашего Отечества и цивилизованного мира», — рассказал он.

По словам Алаудинова, в этом случае граждане России окажутся в рядах героев, которых будут чествовать. «Если же они спрячутся за границей или за юбками своих жен, каково будет им жить с этим дальше? На что они будут потом претендовать? Этот вопрос им нужно задать себе сейчас», — отметил он.

Ранее Алаудинов сообщил, что мобилизованные на передовой не нужны — есть основная задача, которая заключается в контроле взятых российскими военными территорий. «Нам для этого нужны силы и средства. Мобилизованные нужны для защиты этих территорий, для нахождения в наших тылах. Они нужны для локализации угроз, которые могут возникнуть за нашими спинами», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.