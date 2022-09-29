Командир спецназа «Ахмат» перечислил задачи для мобилизованных россиян

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что мобилизованные будут прикрывать тыл

Россияне, отправленные в рамках частичной мобилизации в зону проведения специальной военной операции, будут прикрывать тыл. Задачи для этой категории бойцов перечислил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью aif.ru.

«Есть у нас категория граждан, которая испугалась, а другие сами пошли в военкоматы. Вчера часть этих людей даже пришла к нам в состав спецназа "Ахмат"», — рассказал он.

По словам Алаудинова, важно понимать, что мобилизованные на передовой не нужны — есть основная задача, которая заключается в контроле взятых российскими военными территорий. «Нам для этого нужны силы и средства. Мобилизованные нужны для защиты этих территорий, для нахождения в наших тылах. Они нужны для локализации угроз, которые могут возникнуть за нашими спинами», — подчеркнул он.

Алаудинов также отметил, что такие резервные группы являются основным подспорьем. «Бояться, что мобилизованных отправят сюда [на передовую], не надо. Если мы поставим во главу каждого нашего шага любовь к родине и богу, то нам будет проще», — заключил он.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.