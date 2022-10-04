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В Челябинске установили памятник математику Григорию Перельману

В Челябинске у физико-математического лицея появился бюст ученого Григория Перельмана

Фото: Сетевое издание «Вечерний Челябинск онлайн»

В Челябинске установили памятник математику Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре, которая оставалась нерешенной задачей около века. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, монумент появился у входа в физико-математический лицей № 31. Отмечается, что инициатива создания памятника принадлежит директору учебного учреждения Александру Попову, при этом средства на бронзовый бюст ученого собирали среди учителей, учеников и родителей.

«Я считаю Перельмана человеком, который сохранил честь математики, отказавшись от премии тысячелетия. Я собрал 700 тысяч: 700 человек сдали строго по тысяче рублей», — заявил Попов. Известно, что над памятником работал скульптор Иван Тряпицын из Екатеринбурга.

В сентябре в Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Советский фарфор», на которой представлено 155 предметов из фонда музея. Экспозиция продлится до 15 января 2023 года.

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Майя Пономаренко
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