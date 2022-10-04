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Зимние Азиатские игры проведут в пустынном несуществующем мегагороде

Reuters: зимние Азиатские игры в 2029 году пройдут в мегагороде Неом в Саудовской Аравии

Фото: NEOM

Саудовская Аравия выиграла тендер на проведение зимних Азиатских игр в пустынном мегагороде Неом в 2029 году. На данный момент города не существует — его строительство завершится только в 2026-м, сообщает Reuters.

Неом — проект саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью 500 миллиардов долларов. Игры пройдут на футуристическом курорте для горного туризма Трожена, который станет частью мегагорода. Власти Саудовской Аравии утверждают, что это будет первая лыжная деревня Персидского залива, работающая круглый год.

Трожена будет располагаться в горах Сарават, в 50 километрах к востоку от побережья Красного моря. Средняя температура там на десять градусов Цельсия ниже, чем в остальном регионе.

В январе 2021 года стало известно, что в Неоме построят город The Line. Он будет выглядеть как 170-километровая линия сообществ без автотрасс, улиц и машин. Предполагается, что особое строение города позволит избежать ДТП и сэкономить время, проведенное в поездках.

Александра Качан
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