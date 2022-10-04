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Здоровье кронпринцессы Норвегии ухудшилось на фоне смертельной болезни

Hello!: здоровье кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось из-за побочных действий лекарств
Метте-Марит

Метте-Марит. Фото: Beate Oma Dahle / NTB / Reuters

Здоровье 49-летней кронпринцессы Норвегии Метте-Марит ухудшилось на фоне неизлечимой болезни — фиброза легких, сообщило издание Hello!. Известно, что 49-летней супруге кронпринца Хокона стало плохо из-за побочных действий лекарств.

На днях королевский двор Норвегии подтвердил, что состояние Метте-Марит пошатнулось, и она временно не сможет выполнять свои официальные обязанности как минимум до Пасхи.

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Наследная принцесса борется со смертельно опасным заболеванием — фиброзом легких — с 2018 года. При нем ткань легких повреждается, а на месте раны образуются рубцы. Со временем болезнь прогрессирует, вызывая проблемы с дыханием. Пациенты с этим диагнозом вынуждены всю жизнь принимать лекарства.

После того как диагноз кронпринцессы стал известен общественности, она заявила, что будет как можно дольше выполнять обязанности члена королевской семьи. Однако Метте-Марит допустила, что со временем может случиться так, что она станет реже появляться на публике.

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Вера Владзиевская
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